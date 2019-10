Prvič na zmenek na slepo, kako se bo končalo? #intervju

Gaja obožuje dinamiko in je zaljubljena v življenje. Bila je poročena in ima sina. Prepričana je, da je pravi čas, da si najde partnerja. Rada pleše in spoznava nove ljudi. Zanimajo jo vsi plesi, najbolj všeč pa so ji standardni plesi. Rada bi poskusila tango.

Kakšen je za vas popoln moški?

Popolnih moških ni, prav tako ni popolnih žensk. Rada imam, da je moški čuteč, da ve, kaj želi, da je komunikativen, športen, deloven, ambiciozen ... Ali je debel, suh, velik, majhen, črn, svetlolas pa sploh ni pomembno.

Kaj vas na partnerju lahko zmoti?

Ni mi všeč, če se moški preveč hvali, če preveč govori, je glasen, vzkipljiv in si ne zapomni, kaj se pogovarjava. Moti me tudi, če se počasi premika.

Gaja je ljubiteljica narave, še posebej gora. Foto: Facebook

Kakšne so vaše dosedanje ljubezenske izkušnje?

Od takrat, ko sem bila nazadnje v zvezi, je minilo že kar nekaj časa. Nikoli nisem imela kakšnih slabih izkušenj. Ko se z nekom razideš, ti ni vseeno, saj če sta bila skupaj, to pomeni, da ti je bilo z njim lepo in so zato tudi čustvene posledice. Hočeš ali nočeš, nekaj časa boli.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji tudi zaljubili?

Kako bo v oddaji, ne vem, pustila sem bom presenetiti. Na to oddajo sem se prijavila predvsem zaradi plesa, ker res rada plešem. Če pa pride do iskrice, je pa to le dodaten plus. Imam pa že pred oddajo to prednost, da sem zaljubljena v ples.

Koliko in kakšne izkušnje imate s plesom?

Plešem že vse življenje od malih nog. Plešem sama doma in vsak petek s puncami v telovadnici, kjer si naredimo svojo koreografijo iz različnih plesov. Plesa nisem trenirala, vendar je moja velika ljubezen.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo, kako se je končalo?

Na zmenku na slepo še nisem bila, tako da je vse enkrat prvič. Se pa že veselim izkušnje.

Kakšen ples sta za Gajo izbrala plesna trenerja in kdo bo njen soplesalec, izveste že v nocojšnji oddaji Zapleši v ljubezen na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.