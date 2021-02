Vlado Kreslin: Živi s citati Alana Forda #video

Vlado Kreslin je eden najbolj priljubljenih slovenskih avtorjev in izvajalcev. Skoraj ponarodelih je kar precej njegovih pesmi, nekatere pa so postale navdih za romane, celovečerne filme in diplomske naloge. Zdaj se ob Prešernovem kulturnem dnevu pripravlja na svoj prvi virtualni koncert, še pred tem pa nam je nekaj zanimivosti iz svojega življenja razkril v Trendičveku.

Foto: Ana Kovač V osemdesetih je Vlado Kreslin deloval v rock bendu Martin Krpan, ki je prenehal delovati po nastopu na ljubljanskem koncertu Boba Dylana leta 1991. V devetdesetih letih je s svojo Beltinško bando povzročil pravi preporod slovenske ljudske etno glasbe. Približal jo je mlajšim generacijam, hkrati pa demarginaliziral in rehabilitiral prekmursko narečje.

Foto: Ana Kovač S skupino Mali bogovi in Beltinško bando je združil včeraj in danes. Izdal je 28 albumov, nekaj pesniških zbirk, nastopal v več filmih in gledaliških predstavah kot avtor glasbe in kot igralec, o njem pa je posnet tudi dokumentarni film.

Foto: Ana Kovač No, ob letošnjem kulturnem prazniku, 8. februarju, pa bo pripravil pravo glasbeno poslastico za vse svoje oboževalce, in sicer v obliki virtualnega koncerta, ki bo tudi nekakšen poseben poklon Francetu Prešernu.

Foto: Ana Kovač A ne le o koncertu, v našem Trendičveku je tokrat razkril še nekaj zanimivosti o sebi, med drugim tudi o številu klobukov, ki jih hrani v omari, o najljubši prekmurski besedi in o njemu ljubemu stripu. (videoprispevek zgoraj)