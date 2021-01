Zaradi okužbe s koronavirusom je morala odpovedati snemanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turško lepotico Bahar Sahin lahko od ponedeljka do petka ob 20.45 spremljamo v razburljivi nadaljevanki Kruto mesto. Epidemija pa ni vplivala le na zadnje snemalne dni nadaljevanke, ampak tudi na igralkine prihodnje projekte, saj je morala zaradi okužbe s covid-19 odpovedati načrtovan televizijski projekt.

Igralka Bahar Sahin je novembra lani sporočila, da se je okužila z novim koronavirusom, ki je posledice pustil tudi na njeni karieri, saj se je morala zaradi okužbe tik pred začetkom snemanja odpovedati vlogi v komični seriji, v kateri bi morala odigrati glavno vlogo, in se raje posvetila svojemu zdravju.

Mlada igralka se je rodila v Ankari in se pri 12 letih preselila v Istanbul, kjer je že v šoli sodelovala pri gledališkem krožku. Njena prva televizijska vloga je bila v nadaljevanki Moje življenje (O Hayat Benim) leta 2015, po še nekaterih stranskih vlogah v različnih televizijskih projektih pa je velik vtis pustila v izredno priljubljeni nadaljevanki Kruto mesto.

Nominacija za turško medijsko nagrado

Za vlogo Džeren je bila lani nominirana tudi za turško medijsko nagrado zlati metulj v kategoriji najboljše igralke, po zaslugi priljubljene nadaljevanke pa je 23-letnica ogromno oboževalcev pridobila tudi na družbenih medijih.

Njene privlačne objave na Instagramu spremlja kar 1,8 milijona sledilcev, ki radi ugibajo tudi o njenem ljubezenskem življenju. Letos je to doživelo kar nekaj pretresov, saj se je igralka razšla s fantom Cenanom Adıgüzelom, ki je prav tako igralec.

Bahar in Ozan v nadaljevanki Kruto mesto

Ljubezen s soigralcem?

Mediji so jo medtem povezovali tudi s soigralcem iz Krutega mesta Ozanom Dolunayjem, saj so ju fotografirali med poljubom. A lepotica zanika, da gre za novo ljubezensko zvezo, in trdi, da se mu je zgolj zahvalila za darilo, ki ji ga je prinesel. V resnici naj bi se Bahar namreč spravila s svojim nekdanjim fantom Cenanom, s katerim sta lansko jesen znova razglasila ljubezen, a od takrat je vse potihnilo ...

