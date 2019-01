Novemu trendu na družbenih omrežjih se je pridružila tudi Katja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dneh je družbena omrežja preplavil trend, ki ga ljudje podpisujejo s ključnikom #10YearChallenge. Gre za fotografijo, na kateri lahko vidimo, kako je bil posameznik videti pred desetimi leti in danes. Temu trendu pa se je pridružila tudi Katja Ficko iz šova The Biggest Loser Slovenija, ki je s fotografijo dokazala, da je v tem času dosegla pomembno zmago, saj je sprejela svojo bolezen in se nehala skrivati pod lasuljo..

Kot mnogi drugi v zadnjih dneh, je tudi Katja Ficko na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri jo vidimo, kako je bila videti pred 10 leti in kako je videti danes. Pod fotografijo je zapisala: "Ena izmed večjih razlik v letih je ta, da sem se leta 2009 še “skrivala” za lasuljo vendar je čas pripeljal do tega, da SEM lahko KAR SEM." Katjin pogum so pohvalili mnogi uporabniki.

Katja je namreč že v osnovni šoli zbolela za Alopecio universalis, kar pomeni, da je popolnoma brez las in obrvi. Ker so jo takrat zaradi drugačnosti otroci zbadali, se je odločila, da bo nosila lasuljo. In čeprav z njo ni več izstopala med sovrstniki, se je po treh letih nošenja neudobne in srbeče lasulje odločila, da ima dovolj.

Sprejela je bolezen in zato se ni hotela več skrivati. "Sprijaznila sem se, da sem "drugačna" in s tem nimam težav, s tem se verjetno bolj obremenjuje okolica." Prekmurka v smehu še doda, da je lasulja trenutno pospravljena v omari in da bo tam tudi ostala.

"Upam pa, da sem ljudi vsaj malo "izobrazila" o moji bolezni in da to ni nek bav bav. To je samo zunanji videz, nič drugega. Tako, da samo pogumno naprej," je za konec povedala 25-letnica.