Jan spregovoril o premoru z Nives: Bo njuna zveza preživela? #foto

"Trenutno je najin odnos na preizkušnji. Vsak ima namreč velike ambicije po tem, da si ustvari kariero in zdaj je najboljši čas za to. Žal pa se včasih v življenju ne da vsega uskladiti in zato se mora človek na določeni točki odločiti o svojih prioritetah. Po resnici povedano, sva imela z Nives zadnje čase premalo časa en za drugega in sva se nekoliko oddaljila. Po odkritem pogovoru sva se strinjala, da je za oba najbolje, da se v osnovi vsak posvetiva svojemu delu, zato se med tednom skoraj da ne vidiva. Preživiva pa zato skupaj vikende, ko se odpraviva na kakšen izlet ali na večerjo. In čeprav skupaj malo časa, je le ta bolj kvaliteten kot je bil prej. Ali bo to dovolj, da bo zveza preživela pa bo pokazal čas. Čeprav se imava rada, je včasih potrebno na stvari pač potrebno pogledati realno. Nato pa gredo te svojo pot, kot so namenjene," je povedal osebni trener Jan Kovačič o svojem odnosu z Nives Orešnik.

Odpira fitnes studi s posebnim imenom in zgodbo

Janu zadnje mesece veliko časa namreč jemlje njegov projekt. V začetku februarja bo odprl vrata svojega fitnes studia, ki bo imel prav posebno zgodbo, nič manj posebno pa ni niti njegovo ime. "Večina strank, ko konča moj trening pravi, da se mora resetirati. In v duhu tega bo poimenovan tudi studio. Imenoval se bo namreč Reset studio, kjer bomo štirje izkušeni trenerji ponujali reset workout vadbo. Ta bo zajemala različne sklope in potrebe ljudi: od rehabilitacij, pridobivanja mišične mase do hujšanja. Predvsem pa bodo upoštevane želje slehernega posameznika. Med mojimi strankami so namreč predvsem uspešni ljudje, ki so v življenju že veliko dosegli, a ob tem nekoliko pozabili nase. Prav zato bomo delali ena na ena in v majhnih skupinah do maksimalno pet ljudi. Postopek dela bo precej drugačen, kot je v drugih fitnesih, saj bo spominjal na obisk zdravnika. Vsak bo najprej izpolnil vprašalnik, nato se bodo naredile najrazličnejše meritve, pa testi vzdržljivosti, sestave telesa itd. Sledil bo pogovor o željah, ciljih in vse to bo sestavljalo nekakšno kartoteko posameznika. Vaje se bodo prilagodile glede na zmožnosti in čas, ki ga ima posameznik na voljo. Seveda pa bodo predpisane tudi vaje, ki se jih lahko izvaja v pisarni ali doma," je še razložil Jan.

Posebne bodo tudi vadbe za skupine. Le-te bodo prilagojene tistim vadbam, ki jih vadeči sicer najraje prakticirajo med letom. Tisti, ki denimo pozimi veliko smučajo, bodo imeli tudi poleti vadbo s poudarkom na smučarskih elementih. Tisti, ki poleti veliko plavajo, pa se bodo na plavalno sezono pripravljali že pozimi.

Nova aplikacija in sodelovanje z mednarodno "Diorjevo oblikovalko" Niko Zupanc

Ker ima Jan rad lepoto in estetiko se je opremljanja interierja za njegov dizajnarski butični studio lotil v sodelovanju z mednarodno prepoznavno oblikovalko Niko Zupanc, ki je oblikovala številne mednarodno priznane izdelke kot so lučka Češnja, svetilka Lolita, otroške zibelke, sodelovala pa je celo s podjetjem Dior, za katerega je oblikovala parfum.

"Sicer pa to ne bo edina novost. Razvijamo tudi posebno aplikacijo, kjer bodo našim strankam na voljo video posnetki. Tako bo lahko stranka, ki je denimo trenutno na dopustu ali v službi vpisala podatke, kje se nahaja in koliko časa ima na voljo, program pa ji bo ponudil najprimernejšo izbiro vadbe za tisti čas in prostor, v katerem se trenutno nahaja," razkriva vedno simpatični Jan, ki pa se že vesli tudi nove sezone šova The Biggest Loserr Slovenija. "Ponovno bom se bom lotil shujševalnih izzivov z novimi tekmovalci, česar se neskončno veselim in zato že komaj čakam, da spoznam nove obraze in se skupaj lotimo preobrazb, ki ne bod spreminjala le videz posameznikov ampak tudi njihova življenja," še zaključuje priljubljeni osebni trener, za katedrim vzdihujejo številna dekleta.