Še vedno samski Henrik končno "pozabil" Indiro #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Najbolj razvpiti tekmovalec prve in druge sezone šova The Biggest Loser Slovenija Henrik Lutz še vedno pridno hujša, spregovoril pa je tudi o svojem ljubezenskem življenju.

"Za zdaj še nisem našel službe, zato pa več časa posvečam treningom," je povedal Henrik, ki se drži veganske diete in naredi okoli 40 treningov na mesec. Še vedno ostajajo cilji in želje povezani s tekom. "Rad bi pretekel maraton. Sicer je res, da sem že fit in imam dovolj kondicije, da pretečem maraton, vendar še nisem dovolj suh. Priti bi moral pod 100 kilogramov, zato je še nekaj dela pred mano, preden se odločim za ta izziv," je še povedal Henrik.

Henrik opravi okoli 40 treningov na mesec.

Ker se je v šovu veliko govorilo o njegovi ljubezni in naklonjenosti Indiri, smo ga seveda povprašali, ali njegovo srce še bije za postavno svetlolasko.

"Z Indi sva prijatelja, vendar nimava stikov, niti ne spremljam njene kariere. Vedno pa bo imela posebno mesto v mojem srcu," je povedal Henrik in dodal, da ima še eno željo, ki za zdaj ostaja neuresničena. "Imam željo po družini, a se ta za zdaj žal še ni uresničila, saj sem še vedno samski. Očitno še ni prišel čas, da bi spoznal pravo," je sklenil sogovornik.

Za vse, ki si upate stvari vzeti v svoje roke in spremeniti svoje življenje, je pravi čas, da dolgoletne novoletne zaobljube začnete uresničevati in se prijavite v tretjo sezono šova The Biggest Loser Slovenija. Naj prava odločitev in močna volja spremenita vaše življenje. Za novo sezono šova The Biggest Loser Slovenija se lahko prijavite TUKAJ.