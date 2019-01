Poleg The Biggest Loser Slovenija prihajajo tudi Nepremagljivi in Milijonar

Pomlad bo na Planet TV resnično bogata s tv-vsebinami. Vrača se priljubljeni The Biggest Loser Slovenija, z novo sezono nas bo dražil Ta teden z Juretom Godlerjem, nadaljuje se tudi Galileo. Na male ekrane se vrača legendarni kviz Milijonar, najbolj športne družine pa bodo lahko svojo fizično pripravljenost in ekipni duh dokazale v oddaji Nepremagljivi.

Spomladi se na Planet že s tretjo sezono vrača šov The Biggest Loser Slovenija, tekmovalce, ki hočejo spremeniti svoje slabe navade in izgubiti odvečne kilograme pa bosta tudi tokrat v roke vzela priljubljena trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič. V prvih dveh sezonah smo spremljali neverjetne preobrazbe tekmovalcev, za največjo med njimi sta poskrbela zmagovalca Bojan in Klara. Prvi je šov zapustil lažji za več kot 74 kilogramov, druga pa za skoraj 43 kilogramov. Zdaj bodo lahko svojo voljo in željo po "lažjem" življenju preizkusili novi tekmovalci. Pohitite, prijave se počasi iztekajo!

Za ekstremne športne izzive drugačne vrste pa bodo poskrbeli Nepremagljivi. Slovenci smo znani kot športni narod. Zdaj bodo imele slovenske družine priložnost, da dokažejo svojo vzdržljivost, moč in predanost športu. Vsako sodelujočo družino bodo sestavljali štirje odrasli člani, na preizkušnji pa bosta tako fizična pripravljenost in ekipni duh kot prava mera borbenosti, saj bo na koncu najbolj ekstremne preizkušnje le ena družina razglašena za najbolj športno družino v Sloveniji. Menite, da lahko z domačimi sestavite pravo nepremagljivo ekipo? Prijavite se na nepremagljivi@planet-tv.si.

Tekmovalno oddajo Nepremagljivi bo vodil Marko Potrč, ki mu športni izzivi niso tuji, saj redno skrbi za svojo fizično kondicijo – tudi v družbi svoje družine.

Na Planet prihaja tudi najbolj znan televizijski kviz vseh časov. Legendarni Milijonar, ki že 20 let ustvarja milijonarje po vsem svetu, prinaša 15 vprašanj, ki vodijo do bogate nagrade. Vsi, ki bodo želeli v enem najbolj priljubljenih kvizov na svetu pokazati in dokazati, kako dragoceno je njihovo znanje, bodo priložnost dobili že spomladi na Planetu.

Z novo sezono, že deveto po vrsti, se na Planet vrača tudi Ta teden z Juretom Godlerjem, ki vedno znova dokazuje, da je aktualno dogajanje v državi neusahljivi vir navdiha – še posebno za nabrušen jezik, kakršnega ima edinstveni voditelj Jure Godler. Jure je z ekipo sodelavcev v prejšnjih sezonah dvignil kar nekaj prahu, saj iskreno komentira dogajanje na slovenskem političnem in družbenem prizorišču ter na šaljiv način osvetljuje aktualne dogodke. Jure je sicer za oddajo leta 2017 prejel viktorja, lani pa je drugič zapored domov odnesel medijsko nagrado žaromet za najbolj nabrušen tv-jezik.

Novice nam medtem prinaša prenovljena informativna oddaja Danes, ki je na Planetu od ponedeljka do petka ob 18. uri. V enourni oddaji, ki jo izmenjaje vodita Tomaž Bratož in Sanja Hrgota, dnevne novice nadgradimo z ozadjem in kontekstom ter s tem naredimo korak dlje. Vremensko napoved gledalcem sporočata Bojan Ilijanič in Ajda Mlakar.

Bolj poglobljeno se z aktualnimi in zahtevnimi temami ukvarja nova analitična pogovorna oddaja Argument, ki jo vodi Mirko Mayer, gledalci pa jo na Planetu že lahko spremljajo vsak četrtek ob 21. uri. "Ni teme ali funkcije, ki bi imela v Argumentu protekcijo", zagotavlja voditelj oddaje, ki v ospredje aktualnih tem postavlja slehernika.

Spomladi se z novo sezono na Planet vrača tudi oddaja Galileo, ki na poljuden način razlaga zahtevne teme, na Planet 2 pa nadaljujemo s prenosi košarkarskih tekem lige ABA in nogometnih tekem Prve lige Telekom Slovenije, ki jih spremlja oddaja Goool! z Danijem Bavcem.

Del spomladanske sheme bo tudi izvirna serija Besa, ki je nastala v koprodukciji Planet TV. V kriminalni dramski seriji je sodelovalo več kot 200 igralcev iz področja nekdanje Jugoslavije, pa tudi iz Albanije, Velike Britanije in Francije. Del igralske ekipe Bese sta tudi Sebastian Cavazza in Boris Kobal.