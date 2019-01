Imate najbolj športno družino v Sloveniji? Prijavite se!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spomladi bo na Planetu za ekstremne športne izzive poskrbela tekmovalna oddaja Nepremagljivi, v kateri bodo imele slovenske družine priložnost, da dokažejo svojo vzdržljivost, moč in predanost športu. Najbolj ekstremno preizkušnjo bo vodil Marko Potrč, ki mu športni izzivi niso tuji, saj redno skrbi za svojo fizično kondicijo – tudi v družbi svoje družine.

Lahko z domačimi sestavite pravo nepremagljivo ekipo? Si zaslužite naziv najbolj športne družine v Sloveniji? PRIJAVITE SE!

Vsako sodelujočo družino morajo sestavljati štirje odrasli člani, na poti premagovanja športnih preizkušenj pa bodo družine motivirali in jih trenirali izkušeni športniki. Družina, ki bo v oddaji premagala vse izzive in pokazala najboljšo kondicijo, hitrost in moč, bo zmagovalka najtežjega družinskega športnega tekmovanja.

Navodila, kako se prijaviti v tekmovalno oddajo Nepremagljivi, ki prihaja na Planet TV:

Izpolnite spodnjo prijavnico ali pošljite prijavo na e-naslov nepremagljivi@planet-tv.si. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu nepremagljivi@planet-tv.si.