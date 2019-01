Robi iz The Biggest Loser Slovenija išče novo ljubezen #foto

Tekmovalec šova The Biggest Loser Slovenija Robi Tašner pridno osvaja hribovja in gorovja, a hkrati čaka, da njegovo srce osvoji kakšno dekle.

"V meni je neka motivatorska žilica in bi se rad temu tudi bolj posvetil kot motivatorski trener, kar sta moja želja in cilj za bližnjo prihodnost. Kot otrok sem bil športnik, se nato zanemaril, s svojimi 56 izgubljenimi kilogrami pa mislim, da bi lahko pomagal marsikomu, saj vem, kaj vse prestaja človek, ko se bori z odvečno telesno težo," pravi Robi Tašner, ki pred dvema letoma ni zmogel priti niti na Šmarno goro, danes pa jo osvoji v zgolj 21 minutah.

Trenira dve uri na dan, pred kratkim pa si je kupil tudi kolo in od Portoroža do Poreča prekolesaril sto kilometrov. "Preteči maraton, osvojiti Triglav. Tudi to so moji cilji," pove Robi in hkrati priznava, da odkar se je ločil, ostaja neosvojeno ostaja tudi njegovo srce.

"Moje življenje se je, ko sem shujšal, zelo spremenilo. Postal sem drugačen, še boljši človek kot prej. Vedno sem rad pomagal ljudem, a žal sem zaradi tega izgubil svojo partnerico, ki ni prenesla tega pritiska," še pravi Robi, ki pa kljub temu še vedno verjame v ljubezen in srečo ter išče pravo dekle.

