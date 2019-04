Hude obtožbe Valterja: zaigrani padec, skrivna pisma domačih ... #video

Vedno več sotekmovalcev je prepričanih, da je Valter včeraj poškodbo samo odigral, na njegov račun pa so izrekli še nekaj drugih težkih obtožb. Očitali so mu, da na veliko različnih načinov krši pravila šova.

Tekmovalci so prepričani, da Valter grobo krši pravila šova in da so nekatere njegove poteze, vključno z njegovim včerajšnjim padcem na ledu, samo del taktike. Očitali so mu tudi, da si na skrivaj z domačimi izmenjuje pisma in jim poroča od dogajanju v šovu. Gre za hude obtožbe, ki, če so resnične, lahko pomenijo sankcije za Valterja. Več v videu.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.