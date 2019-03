Razočarani Valter: Za to nagrado bi še dušo prodal hudiču #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Christian je kot najhitrejši kolesar poleg Gaje prav tako prejel nagrado obisk družine. Obiskali so ga svojci, še posebej pa se je razveselil svojih dveh otrok. "Presrečen sem. Od sebe sem dal zadnje atome moči, da bi jih videl," je povedal. Na drugi strani pa je bil toliko bolj razočaran Valter, ki je ob izzivu dejal: "Za to nagrado bi se prodal hudiču." Razočaranja ni mogel skriti niti pred sotekmovalci, med katerimi je bila do njegovega obnašanja najbolj kritična Pia.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 20. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.