Prva zmaga modre ekipe, rdeči popolnoma na tleh #video

Kolesarski izziv je tekmovalce izčrpal do konca, še posebej Ferida, ki ga je med kolesarjenjem zagrabil krč. "To so bile bolečine, kakršnih še nisem čutil," je povedal tekmovalec. Sicer pa je v skupnem seštevku zmagala Janova modra ekipa, ki je prekolesarila dobrih 14 kilometrov več kot rdeči. "To je bila prva zmaga moje ekipe na izzivu in sem presrečen, zaslužili so si," je povedal ponosno.

Rdeča ekipa se je odpravila v prestolnico, kjer so po mestnem središču pobirali smeti. Modri pa so se tokrat prvič razvajali. "Prvič sem v savni in sem navdušena. Človek se na to zlahka navadi," je povedala Belma. Tekmovalci pa niso zgolj čofotali po bazenih in se potili v savni, ampak prvič izkusili tudi knajpanje.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 20. uri.

