Gaja v dilemi: Sem noseča? #video

Gaja se je po preiskavah na urgenci vrnila v hišo The Biggest Loser Slovenija. Čeprav še nekoliko slabotna se je odločila naplahtati sotekmovalce. Ko so ti prišli v njeno sobo in jo vprašali, kaj ji je bilo, je dejala: "Noseča sem!"

In čeprav je bilo videti zabavno, je nato priznala, da je bila to tudi prva misel zdravnikov. Še več: tudi ona je dejansko pomislila, da bi to lahko bil razlog njenih slabosti. Ker je bila pred vstopom v šov pri ginekologu in je bilo vse v redu, se zato nekateri že sprašujejo, ali se v šovu, ko ugasnejo kamere, med njo in Gregorjem res nekaj plete tudi na fizični ravni?

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 20. uri.

