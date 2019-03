Gaja pristala na urgenci #video

Najmlajša tekmovalka šova Gaja je prejšnjo noč preživela v bolečinah in slabosti. Po končanem treningu, na katerem ji je šlo na bruhanje, se je ulegla v posteljo. Ker je bilo njeno stanje vedno slabše in je tekmovalce začelo resno skrbeti zanjo, je prišel zdravnik. Prišla je nujna medicinska pomoč in z rešilnim avtomobilom so jo odpeljali na urgenco.

Poškodovala se je tudi Gajina največja tekmica Pia.

Kaj se dogaja z Gajo in kakšno je njeno zdravstveno stanje ter kaj poškodba pomeni za Pio, bo razkrito v nocojšnji oddaji.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 20. uri.

