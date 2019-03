V pasjem izzivu je zmagal Gregor #video

Tekmovalci, ki so navdušeni nad živalmi, so se razveselili pasjega agility izziva, v katerem je zmagal Gregor, spet drugi pa so bili pri nalogi precej štorasti.

"Nisem si predstavljal, da bom tako dober, saj še nikoli nisem počel česa podobnega," je po tekmi agilityja povedal Gregor, ki se je s psičko Tajko najbolje znašel med ovirami. Tekmovalci so se na včerajšnji dogodivščini zelo zabavali, saj so se družili s prikupnimi pasjimi štirinožci. Še posebej sta bila izziva vesela Christian in Gaja, ki imata zelo rada živali in tudi v šovu pogrešata svojega psa. Nekaj tekmovalcem, ki jim živali niso tako blizu, pa je bilo precej nerodnih. Nekaj prigod iz agilityja si poglejte v spodnjem videoposnetku.

