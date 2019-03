Gregorja in Gajo družijo tudi solze #video

Gregor in Gaja sta si v tolažbo ob čustvenih trenutkih, pa tudi njuni odzivi na doživljanje dogodkov okoli njiju so podobne. Danes se bosta oba prepustila solzam.

Gregor in Gaja sta si v marsičem podobna. Imata skupne interese, oba imata rada živali, smejita se podobnim stvarem in tudi solze potočita brez težav. Danes sta namreč jokala oba. Gaja je po petkovi izločilni oddaji ostala edino dekle v ekipi rdečih, prav tako je sama v sobi, zato se počuti osamljeno. Boji se, da je naslednja na vrsti za odhod. Gregor jo tolaži, da to zagotovo ne drži, in spodbuja, naj se ne predaja temnim mislim.

Gregorja pa so prevzela čustva po napornem treningu, na katerem je dal vse od sebe. To je opazila tudi trenerka Nataša in mu namenila nekaj toplih, spodbudnih besed.

