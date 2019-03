Tekmovalci le priznali: Vsi goljufamo pri prehrani #video

Tekmovalci se ne držijo navodil pri prehrani, zato bodo nocoj dobili nepričakovan obisk, po katerem so priznali svojo krivdo. Nov del The Biggest Loser Slovenija bo na Planetu že ob 21.00!

Tekmovalci so imeli na zadnjem tehtanju slabe rezultate. Nekateri od njih so v teži stagnirali, drugi pa celo pridobili telesno težo. Nutricionistka Ajda je prepričana, da se tekmovalci ne držijo jedilnikov. Ob nepričakovanem obisku je pregledala njihove dnevnike in tekmovalci so priznali, da pri prehrani grešijo in se ne držijo navodil. Dva med njimi še posebej izstopata. Kdo, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Kakšne so bile reakcije tekmovalcev ob Ajdinem obisku, boste izvedeli v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 20. uri.

