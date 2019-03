Se je zaljubil tudi Denis? #video

Tekmovalci so imeli trening pilatesa in Denis je bil sprva precej nezainteresiran, ko je zagledal učiteljico, pa mu je srce začelo hitreje biti. Se je zagledal vanjo?

"Vau," so bile prve besede Denisa, ko je zagledal učiteljico pilatesa, pri kateri so imeli tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija prav poseben trening. Najprej je opazil svečke in mislil, da gre za duhovno delavnico, nad katerimi ni preveč navdušen, ga je pa zato toliko bolj kot vadba navdušila učiteljica, s katero sta imela tudi zabaven pripetljaj. Kaj se je zgodilo in kako je dogajanje komentiral vedno zabavni Denis, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

