Je za Gajino bolezen kriva ljubezen? #video

Gaja, ki jo zadnje dni pestijo zdravstvene težave, je odšla še na posvet k zdravniku. Po dodatnih raziskavah so izključili vse nevarne bolezni. "Težave pri ljudeh, sploh kar se tiče želodca, so pogosto psihosomatskega vzroka. Tako je, kot kaže, tudi v tem primeru. Pomlad je in tudi ljubezen gre skozi želodec," je povedal zdravnik. Kot kaže, so za Gajine želodčne težave krivi tudi metuljčki v trebuhu, ki so vzleteli zaradi Gregorja.

