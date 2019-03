Gajo za motivacijo doma čaka prav posebno presenečenje #video

Gaja je za nagrado prejela darilo, ki so si ga želeli vsi: obisk svoje družine. Razveselila se je svojih kužkov, pisma in kopalk, oče pa ji je obljubil prav posebno presenečenje, ki ji bo v šovu služilo kot motivacija.

Gaja je kot najboljša kolesarka prejela nagrado obisk domačih. Najbolj se je razveselila svojih štirinožnih prijateljev, od svoje družine pa je dobila tudi dve prav posebni darili. Kopalke in pismo svoje 90-letne babice, ob katerem je bila Gaja vidno ganjena.

"Kopalke pa zato, da ti stare ne bodo spet dol zlezle in ne boš naga na televiziji," so se pošalili njeni svojci. Sicer pa je oče Gaji obljubil tudi motor. "Ko izgubi med 10 in 20 kilogramov, ji bom podaril motor, ki si ga že dolgo želi. To bo prava motivacija zanjo," je prepričan oče. Kako je bilo videti njihovo snidenje, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

