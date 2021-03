Godler priznal, da je bil odvisen, ampak zdaj bo spet poskusil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jure Godler je voditelj, pisec, a tudi nekdanji odvisni uporabnik priljubljenih aplikacij. Pred petimi leti je modernizaciji rekel dovolj, vrgel stran moderni telefon in se umiril. Zdaj, ko misli, da ima dovolj samonadzora, bo poskusil spet. Rad ima stik z oboževalci in jih obvešča o novostih, pravi.

"Ne, zdaj ne porabim toliko časa na družbenih omrežjih oziroma na Instagramu. Tu in tam objavim kakšno sliko, delim, kar se mi zdi duhovito. Predvsem pa, kaj bo v oddaji, to je najbolj pomembno"

Jure Godler Foto: Planet TV

Ko ne vodi oddaj Ta teden z Juretom Godlerjem in Milijonar, ne piše knjig in ne visi na internetu, pa se vedno rad sprosti z golfom. Vedno znova se odpravi v naravo k temu športu, saj se mu zdi čaroben. Da imaš ob sebi še palico, pa je vedno plus, ker lahko z njo tudi mlatiš, pravi Jure. "Če že ne po žogici, pa vsaj po soigralcu, kar je super."

Vsak petek oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem ob 21.20 na Planetu.

