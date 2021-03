Je tekmovalka ponudila najbolj nenavaden odgovor v Milijonarju? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnjem Milijonarju, ki bo na sporedu ob 19.45 na Planetu, bo na vroči stol sedla Ivana iz Obreža, ki je poskrbela za nekaj smeha, ko je pri enem od vprašanj izbrala zelo nenavaden odgovor in s tem nekoliko presenetila tudi voditelja.

Študentki glasbene pedagogike je nekaj preglavic povzročilo vprašanje o začetkih smučarskega pokala v skokih v letu 1979. Ker 22-letnica takrat sploh še ni bila rojena, je začela razmišljati o kakršnihkoli povezavah, ki bi ji pomagale do pravilnega odgovora. Med drugim je ugotovila, da je bila takrat njena mama stara devet let.

Ko jo je voditelj Jure Godler nato vprašal, kateri bo njen zadnji odgovor, ga je nekoliko presenetila in z odgovorom poskrbela za nekaj smeha. V šali je namreč rekla, da je njen zadnji odgovor: "Moja mama." Več v zgornjem videu.

Kateri odgovor je Ivana naposled zares izbrala in ali je bil pravilen ali ne, preverite v nocojšnji oddaji Milijonar.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Na Planet kmalu prihaja tudi nov kviz Piramida sreče, v katerem bodo največ šteli znanje, pogum in zaupanje. Prijave so že odprte.

