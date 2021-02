Godler v Milijonarju poskrbel za izjemno presenečenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomoč voditelja se je doslej izkazala za eno najbolj zanesljivih oblik pomoči v kvizu Milijonar. Voditelj Jure Godler je namreč že večkrat dokazal, da ima izjemno obširno področje znanja in je tekmovalcem doslej skoraj vedno pomagal do pravega odgovora.

Vseeno pa tekmovalci že vedo in to tudi sam voditelj rad večkrat to poudari, da je njegova šibka točka področje športa, zato tekmovalcem pri tovrstnih vprašanjih rad namigne, da mnenje voditelja morda ne bo najboljša izbira.

Povsem drugače pa je bilo tokrat, ko se je tekmovalec Jan iz Ljubljane znašel pred vprašanjem o ameriškem nogometu in je razmišljal, katero obliko pomoči uporabiti. "Vas tukaj ne bi uporabil. Kolikor sem gledal pretekle oddaje, šport ni vaše področje." A ga je voditelj presenetil in mu namignil, da bi pravilni odgovor tokrat utegnil poznati.

Tekmovalec se je nato res odločil za pomoč voditelja, ta pa je nato razložil, zakaj misli, da pozna pravilen odgovor in z zabavno zgodbo poskrbel za kar nekaj smeha. Več v zgornjem videu.

