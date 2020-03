Zaradi koronavirusa zaprl hotel na Madagaskarju #intervju

Kako v času izolacije skupina Rok 'n' band ohranja svojo glasbeno kondicijo?

Vsake toliko si s kitaristom Blažem izmenjava posnetke, na katere potem vadiva. Trenutno smo se pač primorani uigravati na daljavo (smeh). Posnetke vaj potem delimo tudi na spletu.

Pripravljate tudi kakšen spletni koncert za svoje oboževalce?

Celega koncerta ne, ker bi vse skupaj verjetno trajalo do treh po polnoči (smeh, op. p.). Objavljamo pa posnetke iz karantenskih vaj.

Tako so v teh časih videti vaje Rok 'n' banda:

Kako pa si zdaj najraje krajšate čas?

Zdaj čas izkoristim tako, da se popolnoma posvetim svoji družini, saj ni neprestanega brezglavega drvenja po številnih opravkih. Z otroki igramo videoigrice, gledamo filme, imamo skupno telovadbo in se smejimo sporočilom, ki jih prejemam. Končno sem postoril tudi dela okoli hiše, prestavil visoke grede, urejam garažo (smeh, op. p.) ...

V lasti imate tudi hotel na Madagaskarju. Morda veste, kakšno je trenutno stanje tam?

Tudi tam so začeli veljati preventivi ukrepi, sicer ne tako strogi kot pri nas. Smo pa zaradi varnosti in zdravja osebja ter obiskovalcev trenutno raje zaprli. Zdravje je vsekakor na prvem mestu.

Ste glasbenik, ki je zajadral tudi v igralske in podjetniške vode. Koliko igralskih sposobnosti in podjetniške žilice pa mora sicer imeti pevec?

Rad počenjam veliko različnih stvari. Pri igralski vlogi mi je zelo pomagalo, da sem že navajen odra. Je pa to vsekakor pozitivna izkušnja in od soigralcev sem se res veliko naučil. V podjetniških vodah pa sem že dolgo časa. Tudi gostinski lokal sem imel približno deset let, toda glasba še vedno ostaja na prvem mestu.

Kaj pa najraje počnete za svojo dušo?

Petje in glasba, to je vedno za dušo in srce. Včasih pa ustvarjam tudi kaj drugega oziroma delam doma. Lotim se vsega. Od polaganja keramike, urejanja vrta, servisiranje avtomobilov in seveda trening aikida.

V oddaji Pri Črnem Petru bo Rok Ferengja v skladbi Vrača se pomlad moči združil s Tanjo Zajc Zupan in Stenom Vrbekom. Foto: Ana Kovač

Ste velik oboževalec rock 'n' rolla, kjer za eno največjih ikon velja Elvis Presley. Imate morda doma kak njegov spominek?

Že od malih nog me je privlačil tak stil oblačenja, glasbe, avtov, motorjev. Doma se najde kak plakat, nekaj podpisanih slik ter kitara njegovih glasbenikov.

Kljub temu da ste na slovenski glasbeni sceni že vrsto let, še vedno nimate neke konkurence oziroma mladih, ki bi sledili tovrstnemu glasbenemu žanru. Zakaj?

V vsakem žanru moraš zares uživati, da to lahko preneseš naprej. Že na začetku so tudi mene mnogi prepričevali, da je taka glasba brez zveze. Morda se ravno tu kaže v meni ta upornik brez razloga (hollywoodski igralec James Dean je bil eden izmed vzornikov Roka Ferengje). Glasba ni samo oder, ženske in ostale stvari, ki spadajo zraven. Zame je to užitek. Sicer pa v glasbi nikoli nikogar ne gledam kot konkurenco. Vsak naj dela in poje, kar mu je v veselje. Publika pa je tista, ki ti da pravi pečat, potrditev.

Znani ste tudi po svojevrstnem videzu. Koliko časa vam denimo vzame urejanje pričeske?

Ko se enkrat navadiš, samo še minutko ali dve. Vaja dela mojstra (smeh, op. p.).

