To je razlog, da se bodo dekleta pojavila v skoraj identičnih opravah #video

Jasna in Sofija v tej sezoni oddaje Pri Črnem Petru navdušujeta v tako imenovanih dirndlih, nocoj pa se jima bo v tej opravi pridružila še Natalija Verboten. Ampak to bo samo zanimivo naključje. Priljubljena pevka bo namreč v oddaji predstavila svojo novo pesem z naslovom Oktoberfest, ki jo bo zapela z ansamblom Mladi Korenjaki in zato bo temu primerno tudi oblečena. Kaj je Natalija Verboten povedala o opravi in svoji novi pesmi, si lahko pogledate v spodnjem videu.

Na glasbenem odru v oddaji Pri Črnem Petru bodo tokrat nastopili še ansambel Roka Žlindre, ansambel Unikat, skupina SKaTER, Uroš in Tjaša in Jay Bolk. Za plesne točke pa bo tudi tokrat skrbela plesna skupina Plesno Mesto.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.