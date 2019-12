Tako bo božični večer preživela Jasna Kuljaj

"Dokler je bila babica na Koroškem živa, smo vse božiče preživeli v Kotljah na Koroškem. Zdaj pa že nekaj let božični večer z družino preživimo na Dolenjskem, kjer živijo moji starši. Tam se zberemo vsi, tudi brat z družino.

Na kupu je torej kar nekaj otrok in je veselo. Imam dva živahna nečaka, ki mojo Anastazijo naučita marsikatere vragolije, tako da teta Jasna tu in tam tudi malo povzdigne glas. Obvladati tri otroke je kar naporno in na božični večer niso nič kaj bolj mirni. Veseli, ker so skupaj, si dajo še več duška," je dogajanje v krogu družine na božični večer opisala Jasna.

Voditeljica nam je še razkrila, da so glavni elementi njihovega božičnega večera bogata božična večerja, katere glavni režiser je njena mama, pogovor, darila, ki jih prinese božiček, ter dobro vino.

"Lahko vam zaupam, da bom, rahlo utrujena od decembra, okoli 23. ure na božični večer že spala. Na božično jutro pa greva z bratom na 'tradicionalni' božični tek, ki si ga po obilni večerji privoščiva naslednje jutro. Včasih se nama kdo pridruži, včasih tečeva sama po obronkih Gorjancev in uživava v svežem zimskem jutru," je o malce drugačnem prazničnem običaju povedala Jasna.

