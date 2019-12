Oto Pestner s hčerkama dvojčicama zapel Sveto noč #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Pri Črnem Petru je bilo tokrat zares praznično. Posebni gost – priljubljeni zaporniški duhovnik Robert Friškovec – je spregovoril o pomenu praznikov, ki so pred nami, na odru pa smo videli prave žive jaslice, ki jim je piko na i postavila pesem Sveta noč v izvedbi Ota Pestnerja in njegovih dveh hčerk dvojčic.

V tokratni oddaji Pri Črnem Petru je beseda tekla tudi o božiču in praznikih. Predvsem je pomembno, da znamo podariti sebe, je pomen dni, ki so pred nami, odlično povzel zaporniški duhovnik Robert Friškovec. Več v videoposnetku.

Vrhunec v oddaji pa so vsekakor bile žive jaslice, ki so jih ob pesmi Sveta noč v izvedbi Ota Pestnerja in njegovih dveh hčerk dvojčic uprizorili glavni junaki oddaje Pri Črnem Petru.

Natakarica Sofija je bila noseča Marija, Jožefa je igral poštar Peška, Jasna je bila zvezda repatica, Ibro, gasilec Sašo in Angelo pa so bili sveti trije kralji. Kako je bila videti uprizoritev jaslic v oddaji Pri Črnem Petru, si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.