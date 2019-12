Natalija Verboten: Življenje me je obrusilo s svojimi lekcijami #intervju

December je za glasbenike gotovo eden najbolj stresnih mesecev. Kako sami usklajujete obveznosti in čas za družinov tem času?

Družina je na prvem mestu, zato si zanjo vedno vzamem čas, delam toliko, da družinsko življenje ne trpi.

Kako pa je videti veseli december pri vas doma?

Imamo pravilo, da vse, kar delamo, delamo skupaj, da lahko potem tudi uživamo skupaj. Jelko bomo postavili na predbožični večer ali morda kak dan prej, ker se Max in Oskar izjemno veselita okraševanja. Ves čas prej pa bomo iz dneva v dan poskrbeli za izdelovanje in dodajanje dekoracije v in okoli hiše. Okraski za našo jelko so prav tako večinoma naravni. Babi Marika je nakvačkala snežinke in oblekla v kvačkanje nekatere kroglice, s sinovoma smo z zlato bravo pobarvali orehe, pripravili suho sadje, cimetove palčke in esene okraske. Nasploh imamo doma radi naravne stvari. Vmes pa so seveda tudi svetleče bunkice in lučke, da se naša jelka sveti.

Kaj pa ne sme manjkati na vaši praznični mizi?

Letos bo za predjed kremasta rižota z gobicami. Prejšnji vikend smo jo s sinovoma pripravili za pokušino in bila je slastna ter posledično sprejeta v meni predbožične večerje (smeh).

Kako nameravate letos preživiti božič in novo leto?

Božič doma, v družinskem krogu, silvestrovo pa s prijatelji na Krvavcu.

Kakšni pa so vaši spomini na božično-novoletne praznike iz otroštva?

Prednovoletnih praznikov v svoji mladosti se rada spominjam, predvsem zato, ker so bili dobesedno zasuti s snegom in kupi snega so bili večji od nas otrok. Takrat smo s staršema živeli pri babici in dedku na deželi, po novoletno drevesce smo še hodili v gozd, pod njim pa smo našli skromna, a za nas najlepša darila na svetu. To je bil čas večernega gazenja po snegu, ko smo včasih s svetilkami, včasih z baklami šli na večerni sprehod. Doma smo se šli otroške igre za krušno pečjo, zmagovalec pa se je za nagrado lahko pogrel na peči. Nepozabno je bilo sankanje in kepanje. Otroški smeh in vriskanje, ko smo se znali zabavati ob najbolj preprostih stvareh, sta se slišala v sosednjo vas. Bili smo nestrpni, ko smo komaj čakali na praznične otroške oddaje in risanke, ki smo si jih skupaj ogledali. Doma je dišalo po svežem kruhu in potici, ki smo jih otroci z babico pripravili in še vroče pohrustali, tako da so bili naši trebuščki napeti kot žogice.

Katera pa je tista skladba, ki po vašem mnenju najbolj povzame duh praznikov?

Pri nas je to moja skladba Bodi ti moj Božiček. Sinova sta jo odkrila nekaj let nazaj in jima je skoraj preveč všeč, saj jo vrtita v eno. Sicer si radi ogledamo koncert božičnih pesmi Michaela Bubleja. Mi si praznike naredimo čisto po svoje. Ti prazniki so namenjeni, da se družiš z družino in tistimi, ki so ti dragi. Zdaj je tak čas, da smo vsi zelo vpeti v delo in se razdajamo na vse konce. Da delamo in ne najdemo več tistih skupnih trenutkov. Spomnim se leta nazaj, ko sem bila mlajša in sta starša prišla iz službe. Cele popoldneve smo lahko preživeli skupaj, hodili na obiske in negovali stike. Zdaj so prazniki tisti, med katerimi poskrbimo za to, da se dobimo, podružimo, pogovorimo, kaj dobrega pojemo in si povemo, da se imamo radi. Po novem letu pa ponovno pademo v tisti vsakdanji tempo.

Večino v tem času zajame nakupovalna mrzlica. Kako je z darili in obdarovanjem pri vas?

Mi si večinoma podarjamo uporabne, praktične pozornosti, o katerih razmišljamo že med letom in za katere vemo, da jih bo posameznik vesel.

Letos ste postali najbolj fatalna ženska. Si fatalna ženska lahko privošči trenutke šibkosti? Kako se sami spopadate s situacijami, ko vam ne gre vse čisto po načrtu?

Življenje je Natalijo, ki je v svoji mladosti na svet gledala skozi svoja rožnata očala, obrusilo s svojimi lekcijami in naučilo marsikatero življenjsko modrost. Vzponi, padci, trenutki sreče, razočaranj, težke preizkušnje. Skratka potrebno je bilo, da me je življenje oblikovalo ter marsičesa naučilo. Naredilo me je bolj hvaležno, skromnejšo. Mnogo bolj cenim male stvari in se jih zavedam ter znam ceniti vse kar imam. Naučilo me je, da je potrebno verjeti vase, kako se pobrati, ko si na tleh, preboleti, se iz boleče izkušnje naučiti, izluščiti modrost za boljše življenje in dvigniti glavo ter iti pogumno naprej v lepše dni. Sami smo odgovorni za svojo srečo, zadovoljstvo in moramo iz dneva v dan trdo delati zanju. Zdaj razumem, kaj pomeni, ko pravijo – ni najbolj pomemben cilj, ampak pot, ki te pripelje do cilja. Ja, in res je, kar ne ubije, okrepi!

Kaj pa je takega, kar vam v prejšnjem letu ni uspelo izpeljati in si želite izpeljati v novem letu?

Pripravljam novo pesem, izid katere bo v začetku leta.

