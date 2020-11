Se ga spomnite? Tokrat bo nastopil Pri Črnem Petru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobotni večer si lahko tudi tokrat polepšate z oddajo Pri Črnem Petru, v kateri bo za posebno glasbeno presenečnje in skok v glasbeno preteklost poskrbel pevec Sebastian, ki se po večletnem glasbenem premoru vrača na glasbeno sceno.

Tokrat bo zapel bo svojo veliko uspešnici Hočem to nazaj, ki je nastala pred dvajsetimi leti in je v letu 2020 dobila novo preobleko. Na odru mu bodo družbe delale plesalke iz njegove plesne šole. Potem ko se je odločil za glasbeni premor, se je Sebastian namreč spet bolj posvetil svoji plesni šoli in poučevanju plesa. V oddaji bomo slišali še en njegov hit Reci, da si za!, ki je tudi bil na njegovem prvem albumu.

Prihod v tokratno oddajo je napovedal tudi zelo poseben gost, ki se je po telefonu predstavil le z nazivom kralj. Glavni junaki bodo zato poskušali pripraviti vse potrebno za sprejem tega nadvse pomembnega gosta. Obrnili so se celo na strokovnjake za protokol, da bi le vse teklo kot namazano, saj si ob tej imenitni priložnosti ne smejo privoščiti blamaže.

Nekaj zelo zanimivih trditev bomo tokrat slišali o pevki Tanji Žagar, ki bo nastopila tudi na glasbenem odru s skladbama Moj roman in Nora noč. Z nami bodo tudi ansambel Boršt, Romano Glauso in Saša Debeljak, ansambel Novi spomini, ansambel Nemir in nepogrešljive plesalke iz Plesnega Mesta.

Fotoutrinke iz oddaje, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji:

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

