Premiera meseca je Največji šovmen

Čarobna glasbena drama Največji šovmen (The Greatest Showman) s Hughom Jackmanom v glavni vlogi je zgodba o rojstvu zabavne industrije in vizionarju, ki se je povzpel iz bede in ustvaril predstavo, ki je postala svetovna senzacija. Film bo na Planetu v četrtek ob 20. uri in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

V četrtek, 19. novembra, ob 20. uri na odlično zabavo vabi Največji šovmen (The Greatest Showman)! Navdihujoči biografski muzikal pripoveduje zgodbo najbolj znanega šovmena 19. stoletja, vizionarja, politika, zabavljača in poslovneža P. T. Barnuma. Ta je ustanovil cirkus, poimenovan Barnum in Bailey Circus ter zaslovel s predstavo, ki je kmalu obveljala za največji spektakel na svetu, Barnuma pa so oklicali za očeta šovbiznisa.

V glavni vlogi blesti Hugh Jackman, ki si je prislužil tudi nominacijo za zlati globus, film pa je bil med drugim nominiran za oskarja za najboljšo pesem (This is Me) in ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,6.

Poleg Hugha igra kopica znanih imen, med njimi štirikratna nominiranka za oskarja Michelle Williams, ki upodablja Barnumovo ženo, Zac Efron je mladi pisec predstav, najmlajša nagrajenka z emmyjem (za glavno vlogo v seriji Euphoria) Zendaya igra akrobatko, Rebecca Ferguson (Misija: Nemogoče - Izpad, Dekle na vlaku) pa je nastopila kot najboljša pevka na svetu.

Film, ki izboljša razpoloženje

Največji šovmen je projekt, za uresničitev katerega si je Jackman prizadeval vrsto let. Film je na koncu postal velika uspešnica, saj je s predvajanjem po svetu v kinoblagajne prinesel več kot 435 milijonov ameriških dolarjev in velja za celovečerec, ki gledalcu izboljša razpoloženje, kar še posebno v teh časih ni nezanemarljivo.

Navdihujoča glasbena drama o rojstvu zabavne industrije in vizionarju, ki je s predstavo ustvaril svetovno senzacijo, bo na Planetu v četrtek, 19. novembra, ob 20. uri.

