Med imitiranjem Helene Blagne jo je popadel smeh #video

Voditeljica oddaje Pri Črnem Petru Jasna Kuljaj velja za odlično imitatorko pevke Helene Blagne, zato se ji tudi za snemanje skeča ni bilo težko preleviti v glasbeno divo. Čeprav je bila v tej vlogi že večkrat, pa jo je tokrat med snemanjem popadel smeh in se je komaj zadrževala, da je ni popadel krohot. Kljub napadu smeha pa se Jasna ni dala in je skeč speljala do konca. Več v spodnjem videu.

