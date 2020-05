Glasbenik kar s kamnom razbil šipo avtomobila

"Po končanem snemanju videospota je glavna igralka pustila ključ v avtomobilu, ta pa se je nato sam zaklenil. Nekaj časa smo razmišljali, kako bi rešili zagato, nato pa smo se odločili, da ni druge izbire, kot da šipo razbijemo. Z malce večjim kamnom nam je to brez težav uspelo in potem smo avtomobil lahko odklenili od znotraj. Na srečo je šlo za malo starejši avtomobil. Vsekakor to ni bil konec snemanja videospota, kot smo ga pričakovali," nam je o nenavadnem zapletu v smehu povedal Urban.

Primorskega glasbenika so gledalci sicer lahko videli nastopiti tudi v zadnji oddaji Pri Črnem Petru, kjer je s skupino Calypso predstavil njihovo skupno uspešnico Le rezerva. S fanti iz zasedbe Zvita feltna pa Urban že v kratkem pripravljaja novo glasbeno presenečenje.

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu tudi to soboto in glavni junaki bodo tokrat priredili zgodbo o volkulji in treh prašičkih. ZA odlično glasbo pa bodo med drugim poskrbeli tudi Victory, Maja Oderlap in Gianni Rijavec.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.