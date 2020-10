Živci so popustili: Vidiš, da sem zmeden, m***!

V oddaji Preživetje v divjini, ki si jo boste lahko ogledali nocoj ob 21. uri na Planetu, se bosta na preizkušnjo podala nekdanja tekmovalca resničnostnega šova Bilo je nekoč. Če sta izziv na začetku nekoliko podcenjevala, so bili po nekaj urah na žgočem soncu, ob neznosni vročini in ob pomanjkanju vode njuni živci na hudi preizkušnji.

Niki in Gvido sta takoj po prihodu na divji otok spoznala, da sta nekoliko podcenjevala razmere, ki so ju pričakale tam. Biti ves dan brez kapljice vode ob temperaturah do 40 stopinj Celzija na žgočem soncu in biti ob tem še fizično aktiven je za telo, ki ni navajeno takšnih razmer, velik šok, kar lahko vpliva tudi na zmožnost treznega razmišljanja.

Zaradi hude dehidracije je bil še posebej razdražljiv Gvido, ta je ob pripombi Nikija, da svedra ne drži navpično, popolnoma izgubil živce in mu nato še glasno očital, da je kriv za napetosti med njima. To se je zgodilo, ko sta poskušala z lokom zanetiti ogenj, s katerim bi pridobila oglje, potrebno za filtracijo vode.

Če tekmovalcema ne bo uspelo zanetiti ognja in priti do pitne vode, bosta ekstremno preizkušnjo, ki jo je zanju pripravil Brane T. Červek, zelo težko uspešno končala. Več v zgornjem videu.

Oddaja Preživetje v divjini, v kateri bomo na pustolovščini spremljali Nikija in Gvida, bo na sporedu NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

