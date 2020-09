To so posledice hude dehidracije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 21. uri si bomo na Planetu lahko ogledali prvi del oddaje Preživetje v divjini v novi sezoni, v kateri se bodo tekmovalci preizkušali kot brodolomci na samotnem otoku. Prvi tekmovalec Klemen iz Ljubljane je na lastni koži izkusil, kaj pomeni pomanjkanje pitne vode pod žgočim soncem in ob izjemno visokih temperaturah.

V prvi sezoni, ki jo je krojil ledeni mraz, so se tekmovalci izogibali vodi, kolikor je le bilo mogoče, v drugi sezoni, ki se bo odvijala na nenaseljenih hrvaških otokih, pa bo vsaka kapljica vode zelo dragocena.

O tem se je lahko prepričal tudi prvi tekmovalec v novi sezoni, potem, ko je bil brez vode več ur. "Imam povsem suha usta, niti govoriti ne morem več, zatika se mi, vse se mi lepi," so bile njegove besede. Dehidracija pa ni bila njegova edina težava, saj otok zaznamujejo izredno zahteven teren, s skalami, ostrimi kot britev, rastje, ki ne prizanaša goli človeški koži, in divje živali, ki so človeku lahko tudi nevarne.

Kako uspešno se bo z izzivi, ki jih ponuja divji otok, spopadel prvi tekmovalec v novi sezoni, si lahko pogledate že NOCOJ ob 21. uri v oddaji Preživetje v divjini na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.