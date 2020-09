To je družba, ki si jo na samotnem otoku ne želi nihče #video

Nocoj ob 21. uri ne zamudite prvega dela nove sezone oddaje Preživetje v divjini. Na preizkušnji na divjem otoku, na katerem so teren in razmere človeku zelo negostoljubne, bomo spremljali vsestranskega športnika iz Ljubljane. Poleg ostrih kamnov ter neprijaznega podrastja, polnega trnjev in bodic, so na otoku tudi številne divje živali, ki so človeku lahko tudi zelo nevarne.