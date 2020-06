Težko preizkušnjo so opravili z odliko in navdušili celo Červeka #video

Sinoči smo si na Planetu lahko ogledali še zadnjo oddajo Preživetje v divjini v tej sezoni. Z izzivom so se uspešno spoprijeli Niki, Klemen in Matej ter dokazali, da se s skupnimi močmi lahko premaga vsako oviro. Kot prvi in edini v tej sezoni so bili kos prav vsem izzivom, ki jim jih je pripravil inštruktor Brane T. Červek, in zato jim je ta na koncu podelil črne certifikate.

Inštruktor tehnik preživetja Brane T. Červek je za tri junake pripravil izjemno fizično zahtevno preizkušnjo, pri kateri je šlo za simulacijo reševanja ponesrečenca na zelo težko prehodnem terenu. "Najtežji del je bila nošnja nosil s 'poškodovancem' na ramenih skozi tolmun brez vsakega ravnotežja. Odrgnine od nosil so bile na ramenih vidne še kar nekaj časa," je povedal Niki. "Roke 'navije', oprijema ni in samo upaš, da ne spustiš nosil. Nekontroliran padec na kamne bi vsekakor lahko pomenil poškodbo Mateja, ki je bil na nosilih," je dodal Klemen.

"Ta rečna struga je bila res spolzka. Na začetku je bilo nekoliko strašno in ko jima je najprej nekajkrat malce zdrsnilo, sem se res ustrašil, potem pa sem jima začel zaupati. Videl sem, da sta borbena in odločna, hkrati pa sta delala pametno, premišljeno in nista brezglavo hitela. Ko sta me prenašala čez tolmune in sta padla v vodo, mene pa jima je uspelo obdržati nad gladino, takrat sem vedel, da jima lahko popolnoma zaupam," nam je zaupal Matej.

Ta je bil v prvem delu preizkušnje v vlogi ranjenca, kar pa mu ni bilo ravno najbolj všeč, saj se ljubiteljsko že vrsto let ukvarja s tehnikami preživetja in je sotekmovalcema hotel na vsak način pomagati.

"Matej, vstani, zdaj nisi več poškodovanec, so bile najlepše besede, ki jih je izrekel Brane tisti dan. Izredno sem bil vesel, saj sem vedel, da bom lahko na ta način v veliko pomoč sotekmovalcema s svojim znanjem in izkušnjami, predvsem kar zadeva netenje ognja. Si pa upam trditi, da bi Niki in Klemen tudi sama zanetila ogenj. Vem, da ne bi odnehala."

"Glede na to, da ima Matej skoraj črn pas iz netenja ognja, sva imela z Nikijem veliko srečo," je v smehu povedal Klemen in dodal: "Mislim, da bi nama tudi samima vseeno uspelo zanetiti ogenj, ampak vsekakor ne tako elegantno in v samo desetih minutah."

Niki se je z njim v celoti strinjal: "Matej se je izkazal kot pomemben člen ekipe takoj, ko ga je Brane proglasil za 'ozdravelega'. Glede na njegove izkušnje z netenjem ognja ni čudno, da nam je uspelo v tako kratkem času. Iskro je razpihal v ogenj kot pravi strokovnjak."

Da so Niki, Klemen in Matej tako hitro prišli do ognja, je nekoliko pripomoglo tudi dejstvo, da jim je Brane pred tem povedal, da se v bližini njihovega tabora sprehaja pravi medved.

"Vsekakor je bila to dodatna motivacija. Strahu sicer nisem občutil, ni pa prijeten občutek," je bil iskren Klemen, ki se je z medvedom v preteklosti že srečal iz oči v oči. "Do zdaj sva se vedno sporazumno razšla. Ni pa ravno smešno, ko te po levi prehiteva med tekom. Smešno je zdaj, ko to pripovedujem."

"Medveda se nihče od nas v resnici ni bal, čeprav nam je Brane povedal, da godrnja, če ne more priti do vode, kjer ponavadi pije. Zase lahko rečem, da ni boljše motivacije za netenje ognja od mokrih gat," je v smehu povedal Niki.

Ko jim je uspelo zanetiti ogenj, so vsi občutili olajšanje in začeli so se zavedati, da so njihove možnosti, da uspešno opravijo nalogo, še večje.

"Trenutek, ko iz tistega majhnega žara nastane ogenj, je zame vedno čaroben. Pravim, da je ogenj kot otrok. Ko je majhen in občutljiv, moramo mi skrbeti zanj, da ne ugasne. Ko pa zraste, bo on skrbel za nas, mi mu moramo samo priskrbeti gorivo. Ob ognju čutimo neko prvinsko povezavo z našimi predniki in takoj, ko imamo ogenj v naravi, se počutimo popolnoma drugače," je povedal Matej, ki je tudi poskrbel, da se je ekipa ob koncu dneva nekoliko okrepčala in ogrela.

"Vse rastline, ki sem jih nabral, sem že sam prej jedel in jih uporabil. Kombinacija čemaževe juhe in čaja iz smrekovih vršičkov v enem pa je bila tudi zame nova izkušnja. Jaz sem v začetku imel plan, da bomo jedli solato, potem ko je Niki našel plastenko, pa smo se odločili, da vržemo vse skupaj kar v plastenko in si pripravimo nekaj toplega."

Vsi trije so poudarili, da je bilo ključno za njihov uspeh, da so bili prava ekipa, in vsak je h končnemu uspehu prispeval po svojih najboljših zmožnostih.

"Res smo imeli srečo, da smo se tako super ujeli. Definitivno ostanemo v stiku in zagotovo kaj nakuhamo skupaj," je povedal Klemen. "Niki naju je že povabil v Bovec, kjer bi se potem lahko skupaj odpravili na kak hrib, se malo podružili in obujali spomine na tisto 'čajuho'," je razkril Matej, Niki pa dodal: "Matej bo tam posnel kakšen uporaben video za svoj projekt, s Klemenom pa lahko skupaj, ker sva oba glasbenika, tudi kakšno 'zagodeva'."

Prijave za novo sezono oddaje Preživetje v divjini so že odprte. Prijavite se lahko TUKAJ.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.