Glasbenik bi rad preizkusil svoje meje vzdržljivosti #video

Zaupali ste nam, da je vaša velika strast tudi glasba. Igrate več glasbil, med drugim tudi violino. Nam lahko zaupate, za kakšno zvrst gre in koliko časa se s tem že ukvarjate?

Glasba je velik del mene že od malega. Trenutno igram violino pri istrski zasedbi Vruja, prav ta teden pa končno izide tudi avtorski album, ki smo ga posneli s ska punk skupino Shadi, kjer sem odgovoren tudi za vokale. Vsi posnetki so na voljo na mojem kanalu Project Niki. Upam, da bo komu všeč.

Niki se je med karanteno lotil tudi samostojnega projekta in za avtorsko skladbo posnel videospot:

Povedali ste tudi, da radi spremljate oddaje o preživetju. Ste se v čem podobnem preizkusili tudi že sami? Ste kakšne tehnike preživetja pred oddajo že poznali?

Rad spremljam oddaje o preživetju, večinoma iz udobja domačega kavča. Res pa je, da prihajam iz koncev, kjer gozd in narava ne predstavljata tujega okolja. Ko sem izvedel, da bom sprejet v oddajo, sem si zadal nekaj preizkušenj. Postavil sem bivak in se uril v netenju ognja z lokom, žal s precej skromnim uspehom. Upam, da mi bo v oddaji kaj od tega prišlo prav.

Kaj pa je tisto, česar ste se v oddaji Preživetje v divjini naučili o sebi? Kakšen je bil vaš glavni razlog za prijavo v oddajo?

V oddajo me je prijavila bratova žena, ki je na Planetu videla reklamo. Ker sem že večkrat omenil, da bi se rad prijavil na Branetovo šolo preživetja (S.S.F.N.), vendar nekako nisem našel časa, je bila to priložnost, ki je nisem hotel zamuditi. Rečeno mi je bilo nekako takole: "Če se ne prijaviš sam, te bom jaz." Zdaj sem ji res hvaležen. Verjamem, da se bom v oddaji naučil marsičesa novega.

Kateri vaš podvig v naravi do zdaj pa je bil po vašem mnenju najbolj ekstremen oz. na kateri podvig ste najbolj ponosni?

Nisem adrenalinski ekstremist, zato ne morem ravno naštevati tovrstnih podvigov. Še najbližje bi mogoče bil skok na "lastovko" v morje s približno desetih metrov, ampak ne vem, ali to šteje (smeh,op. p.).

Vas je pred oddajo kaj še posebej skrbelo?

Pred oddajo me je najbolj skrbel mraz. Sem tip človeka, ki mu bolj prija vročina, zato me je močno skrbela noč brez ognja, sploh zato, ker nisem najbolj zaupal svojim veščinam netenja z lokom. Poleg mraza me je skrbela tudi fizična pripravljenost oziroma moja nekondicija. Sicer sem v tednu pred snemanjem opustil kajenje, več hodil in kolesaril, a to je bil bolj obliž za mojo samozavest (smeh, op. p.).

Ali bodo trije tekmovalci kos zahtevni preizkušnji preživetja v divjini, preverite jutri ob 21. uri na Planetu.

Prijave za novo sezono oddaje Preživetje v divjini so že odprte. Prijavite se lahko TUKAJ.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.