To nas čaka v zadnji oddaji Preživetje v divjini #video

V torek ob 21. uri si boste na Planetu lahko ogledali še zadnjo oddajo Preživetje v divjini v tej sezoni. Kar nekaj tekmovalcev se je že preizkusilo v boju z divjino in vedno znova je bila divjina tista, ki je pokazala, da se proti njej ne da boriti. Bodo prav zadnji trije tekmovalci dokazali, da je mogoče priti do uspeha le s sodelovanjem?

Na preizkušnjo se bodo tokrat podali trije fantje Niki, Klemen in Matej, ki jim je Brane pripravil zahteven izziv, pri katerem bo šlo za simulacijo reševanja ponesrečenca. Za uspešno opravljeno preizkušnjo pa bo najpomembnejše medsebojno sodelovanje. Niki in Klemen bosta morala reševati Mateja, ki je zdrsnil pri spustu pod slap in je z zlomljeno nogo ujet na skalnati polički, kjer ga zaliva ledeno mrzla voda. Ker mu grozi podhladitev, bosta morala Niki in Klemen kar se da hitro ukrepati.

Preden je stekla reševalna akcija, sta Niki in Klemen še dobila navodilo, da morata izdelati funkcionalna nosila za prenos ranjenca. Kako jih bosta izdelala, sta morala ugotoviti sama. Na poti do ponesrečenca pa ju je čakalo tudi kar nekaj hoje in zelo zahteven teren. Več v zgornjem videoposnetku.

Prijave za novo sezono oddaje Preživetje v divjini so že odprte. Prijavite se lahko TUKAJ.

