Sodelujte v nagradnem izzivu in se potegujte za čevlje Alpina #video 360°

Na zgornjem videoposnetku, ki je posnet v 360-stopinjski tehniki in tako lahko z miško oziroma prstom med gledanjem spreminjate zorni kot, vam bo Brane predstavil postopek, kako izdelati kuhalnik iz pločevinke.

Kako sodelovati v nagradni igri?

1. Po navodilih Braneta T. Červeka z zgornjega videoposnetka poskusite izdelati kuhalnik iz pločevinke, svoj poskus pa posnemite.

2. Videoposnetek, s katerega je razvidno, da ste izziv opravili na način, predstavljen na zgornjem videoposnetku, objavite na družbenem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/prezivetjevdivjini/.

3. Z oddajo videoposnetka na Facebooku (https://www.facebook.com/prezivetjevdivjini/) se sodelujoči strinja s Pravili in pogoji ter potrjuje, da je avtor objavljenega videoposnetka. Več v zvezi z varstvom osebnih podatkov si sodelujoči lahko prebere v 15. točki Pravil in pogojev.

Opozorilo! Vedno upoštevajte primerne varnostne ukrepe. Ogenj vedno netimo na odprtem prostoru, stran od vnetljivih stvari!

Nagrada

Izmed vseh objavljenih videoposnetkov, ki bodo ustrezali zgornjim kriterijem, bomo v ponedeljek, 1. junija, izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel čevlje Alpina I FEEL SLOVENIA.

Alpina predstavlja simbol slovenskega čevljarstva, to pa so želeli nadgraditi ter poudariti tudi z razvojem prvega čevlja na trgu z uporabo nacionalne znamke I Feel Slovenia. Pohodni čevelj I Feel Slovenia je v celoti razvit, oblikovan in izdelan v Sloveniji – združuje slovensko znanje, razvoj in kakovost.

Poleg novega dizajna, prilagojenega podobi nacionalne znamke, čevelj odlikujejo vse lastnosti dobrega pohodnega čevlja, ki so odraz Alpininega stalnega tehnološkega razvoja, ki v zadnjih letih Alpinin program Outdoor z inovativnimi kolekcijami dviga na svetovno raven. Tako je tudi v čevlju I Feel Slovenia uporabljen Alpinin inovativni sistem 4DRY, ki preprečuje vlago, nastanek plesni in neprijetnih vonjav, stopala pa ohranja suha in zračna tudi v največji vročini.

Tukaj lahko preberete Pravila in pogoje nagradne igre.

Če bi radi spoznali še več tehnik preživetja, se jih lahko naučite pri Branetu T. Červeku v njegovi šoli S.S.F.N.

