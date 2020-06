Dela v vojski, zdaj pa ga čaka izziv preživetja v divjini #video

Ste glasbenik in igrate kontrabas. Kako se je rodila vaša ljubezen do glasbe?

Glasba je zagotovo navzoča na vsakem mojem koraku. Resno sem se začel ukvarjati z glasbo precej pozno, šele v času študija v Ljubljani, kar je pripeljalo do študija v tujini in posledično spremembe življenjske poti. Seveda gibanje v naravi in rekreacija ostajata pomemben del, čeprav je s kontrabasom težko v hribe. (smeh, op. p.)

Zaposleni ste v orkestru v Slovenski vojski. Ste mogoče imeli kakšno posebno vojaško urjenje, ki bi vam na tej preizkušnji lahko prišlo prav?

Pri zaposlitvi v orkestru Slovenske vojske nisem pridobil znanj, ki bi mi bistveno pomagale na tej preizkušnji, razen kondicije pri prenašanju kontrabasa in ojačevalcev. Imamo pa, kot vsi pripadniki vojske, letno preverjanje gibalnih sposobnosti in je treba vseeno malo migati. (smeh, op. p.)

Kakšen pa je bil vaš glavni razlog za prijavo v oddajo?

V oddaji sem si predvsem želel dokazati, da mogoče pa le nisem čisto lesen. To je bil tudi nekako moj glavni razlog za prijavo poleg čisto navadnega "firbca".

Veliko vam pomenita tudi narava in njeno ohranjanje.

Brez narave nas ni oziroma vsi smo narava. Žalostno je, da kapital narekuje njeno ohranjanje in izkoriščanje. Kdo je že kaj odnesel s sabo? Vrednost trenutka v naravi je neprimerljiva z materialno dobrino.

Kateri vaš podvig pa je bil po vašem mnenju doslej najbolj ekstremen?

Ekstremnost podviga je zelo relativna. Vsekakor je bil velik zalogaj poskušati različno hrano pri tabornikih ali na potovanjih kot na primer pečene kobilice, kače in podobne eksotične "specialitete". V veliko zadovoljstvo mi je bil treking po Nepalu, obiski naših gora so pa absolutno brez primere.

Imeli ste tudi nekaj manj dobrih izkušenj.

Vse izkušnje so dobre, so samo slabi dogodki. Kljub vsemu osvojenemu znanju in izkušnjah sem se enkrat želel "prešvercati" na Krn v popoldanskem času. Ko smo bili v steni, nas je nenadoma presenetila nevihta, temperatura je padla, potrebna oprema pa je bila v avtu na suhem. Po približno dveh urah mraza, snega in vetra je bil pogled na Gomilščkovo zavetišče lepši od Tadž Mahala, plastenka gazirane pijače pa najslajša medica z Olimpa. (smeh, op. p.)

Ste pred pred oddajo poznali kakšne tehnike preživetja?

V mladosti sem bil tabornik in nekaj znanja je celo ostalo v spominu. Ogenj sem doslej v glavnem prižigal kar z vžigalicami. Bivakiranje mi je od nekdaj pomenilo vrhunec uživanja, predvsem izdelava, kjer se lahko igraš z vsemi materiali, ki jih narava ponuja. To nekako nadomestim s kampiranjem po Sloveniji. Super je, da v družini vsi navdušeno taborimo.

