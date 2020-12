Nevaren podvig, ki ima lahko tudi hude posledice #video

Marko iz Žalca, ki je po poklicu reševalec, sicer pa tudi nekdanji alpinist, bo moral na tokratni preizkušnji tovoriti težak hlod, zaplavati v ledeni vodi, poiskati plezalno vrv, nato prečkati deročo reko in se spustiti 25 metrov v brezno, kjer bo preživel noč.

Najnevarnejši del preizkušnje bo vsekakor prečkanje deroče reke. Tekmovalec Marko je ta del reke načrtoval kar preplavati, a mu je Brane T. Červek to odsvetoval in mu prikazal, kakšna je moč toka, in ga opozoril, da so mogoče tudi hujše posledice.

Kljub temu, da bo tekmovalec pri prečkanju privezan, bosta tok in mrzla voda močno preizkušala moč in vzdržljivost tekmovalca, ta pa si ne bo smel privoščiti napake. Zdrs in padec bi lahko pomenila tudi hujše poškodbe. Več v zgornjem videu.

