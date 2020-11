"Ko so vpleteni otroci, je težko izklopiti čustva" #video

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri, bo svojo vzdržljivost preizkusil Marko iz Žalca, ki je po poklicu reševalec in je v službi pogosto izpostavljen težkim situacijam. Oče treh otrok se je v oddajo prijavil, ker želi sodelavcem dokazati, da mu ne bo treba pozvoniti na zvonec, ki pomeni predajo. Svojim otrokom želi pokazati, da v naravi ni nič podarjeno in da moraš zato vedno dati vse od sebe.

Včasih je bil aktiven alpinist in lahko se pohvali, da je preplezal sloviti El Capitan v Kaliforniji. "Ko prideš iz gora, imaš vedno zgodbo, ki ti ostane za vedno. Biti lačen in žejen je del tega športa," nam je ljubezen do alpinizma pojasnil Marko, ki se zdaj bolj posveča teku po hribih. Med drugim se je udeležil in pretekel tudi stokilometrsko preizkušnjo K24 na Koroškem. "Športno se trudim biti aktiven vse leto in verjamem, da je to ključ do dobrega počutja."

Tudi v službi, kjer dela kot reševalec, je pogosto izpostavljen težkim situacijam, zato mu delovanje v zahtevnih razmerah ni tuje. "Težke intervencije so del tega poklica. Včasih je treba sprejeti tudi kakšen slab izid, vseeno pa je težko izklopiti čustva, ko so vpleteni otroci."

Čeprav mu v življenju adrenalina ne manjka, se je prijavil še v oddajo Preživetje v divjini. "Želel sem se preizkusiti v kakšni malo bolj ekstremni situaciji. Oddajo sem redno spremljal in priznati moram, da so se mi zdeli izzivi zelo zahtevni."

Mojster tehnik preživetja v naravi Brane T. Červek je zanj pripravil ekstremen scenarij, ki bo tudi fizično izjemno zahteven. Ves les za kurjenje ognja si bo namreč moral prenesti do točke, kjer bo prenočil in čakal jutro. Še prej bo moral v ledeno vodo, da bo prišel do vrvi, s katero bo lahko prečkal deročo reko. Na koncu ga čaka še spust po vrvi v 25 metrov globoko brezno.

Marko upa, da mu bodo izkušnje s številnih adrenalinskih podvigov prišle prav. "Z izdelavo bivakov sem se že večkrat srečal v gorah. Pozimi je to najboljše zavetje, če si ga lahko narediš. Ognja mi še ni bilo treba netiti na načine, kot so prikazani v oddaji, saj sem s sabo vedno imel gorilnik," se je pošalil Marko, ki upa, da ga med preizkušnjo ne bo spremljal prehud mraz.

