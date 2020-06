Med zahtevnim reševanjem so bili bitko s časom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za tekmovalce Nikija, Klemna in Mateja je Brane T. Červek tokrat pripravil izziv, pri katerem bo najpomembnejše medsebojno sodelovanje. Brez prave usklajenosti med njimi so njihove možnosti za uspešno opravljeno preizkušnje zelo majhne.

Niki in Klemen bosta morala s pomočjo vrvnih tehnik izpod slapa rešiti Mateja, ki je tam obtičal z zlomljeno nogo. Čeprav Matej v resnici ni bil poškodovan, je bil pod slapom res izpostavljen zelo mrzli vodi. Čakanje na reševalca je bilo zato zanj kljub vsemu zelo neprijetno. Njegova morebitna podhladitev pa bi lahko močno vplivala na to, ali bodo trije tekmovalci uspešno opravili preizkušnjo. Bosta Niki in Klemen dovolj hitra, da njihova naloga v nadaljevanju ne bo ogrožena? Več v zgornjem videoposnetku.

Prijave za novo sezono oddaje Preživetje v divjini so že odprte. Prijavite se lahko TUKAJ.

