Kate bo končno zmasirala Sandija #video

V nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu, bo Kate za Sandija pripravila prav posebno presenečenje. Odpeljala ga bo namreč v svoj salon, kjer bo lahko spoznal njene prijatelje in končno tudi on preizkusil njeno masažo.

Kate se je odločila, da bo Sandija peljala v njen salon, kjer bo lahko spoznal njene prijatelje in preizkusil njeno masažo. Sandi sprva ni pokazal posebnega navdušenja, priznal pa je, da ga zelo zanima, kakšen odnos ima Kate s svojimi prijatelji in kako jo sprejemajo. “Mogoče jo bom potem z drugimi očmi videl tudi jaz.”

"To bo nekaj novega v najinem odnosu, saj si tako blizu še nisva bila," je dodal Sandi. Kate je rekel, da se veseli izkušnje, saj meni, da bo tem doživetju bolje razumel njo in njeno delo. Nadeja se, da mu bo naposled lažje pri srcu in duši.

Bo temu res tako? Odgovore prinaša nocojšnja epizoda šova Poroka na prvi pogled.

