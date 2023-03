Bo eksperiment nocoj zapustil še en par? #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, pare nocoj ponovno čaka ceremonija zaobljub, na kateri se bodo odločili, ali bodo ostali poročeni ali ne. Pred tem bosta v največji dilemi Blaž in Tina, ki sta se v tem tednu grdo sporekla.

Blaž in Tina sta se v zadnjem tednu sprla, saj je Blaž na poročnem slavju pregloboko pogledal v kozarec in posledično brez zadržkov stresal šale, s katerimi pa je zelo prizadel Tino. Blažu je sicer zaradi tega zelo hudo, vseeno pa je pred sprejemom odločitve dejal: "Ne vem, ali lahko ostanem v takšnem odnosu, v katerem se vleče za besede."

Na drugi strani pa je v hudi dilemi tudi Tina. "Mislim, da bo to ena težjih odločitev do zdaj," je priznala, nato pa pojasnila: "Pomisleke imam o naju z Blažem in ne vem, ali naju to lahko še kam odpelje. Ne zdi se mi smiselno voditi tega v neko temo."

Bo eksperiment nocoj zapustil še en par ali bosta Tina in Blaž dala svojemu zakonu še eno priložnost?

