Alešu bo nocoj med gledanjem tega postalo slabo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko samo še ta teden spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, se bodo zakonci nocoj še zadnjič sestali s strokovnjaki in strnili svoje vtise o eksperimentu. V nadaljevanju razkrivamo del tega, kar bo o svojem zakonu z Jasmino povedal njen nekdanji mož Aleš.

Vsi kandidati, ki so sodelovali v drugi sezoni ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled, se bodo nocoj še zadnjič sestali s strokovnjaki in z njimi delili svoje poglede na doživeto izkušnjo. Zadnjič se bosta tako na kavču znašla tudi Jasmina in Aleš.

Tudi onadva si bosta, tako kot vsi preostali, najprej ogledala izbrane utrinke iz svojega zakona. Strokovnjakinjo Aljo Fabjan pa bo nato zanimalo, kako se je ob gledanju teh izsekov počutil Aleš.

"Lahko povem, da mi ni bilo prijetno. Po pravici povedano, postalo mi je kar malce slabo, ampak kar je bilo, je bilo. To je bila pač moja izkušnja, zdaj pa gremo naprej. Nova knjiga se odpira," ji bo povsem iskreno odgovoril Aleš.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem pa si lahko ogledate še epizodo zabavne kuharske oddaje oddaje Riba, raca, rak, ki se bo začela ob 20. uri!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.