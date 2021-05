Zakaj je Magnifico dobil košaro jabolk? #video

Magnifico, Trkaj, Jure Godler in še več novic o znanih v nedeljski izdaji Planet Vau. Vse to v nedeljo ob 18.30 v oddaji Planet Vau na Planetu.

Skrivnost je razkrita. Magnifico je navdušen nad tem, da je novinarki oddaje Planet Vau Evi Cimbola uspelo izbrskati njegovo neobičajno navado. Tjaša Steklasa bo spregovorila o svoji srce parajoči izgubi in tabuju splava. Pa tudi o tem, kaj imajo skupnega kopalke in reciklirane ribiške mreže.

Bili smo tudi na snemanju nove različice kultne skladbe Samo milijon nas je, ki jo je pred več kot 30 leti prepevala skupina Agropop. Nastal je nov videospot kot darilo Sloveniji ob njenem tridesetem rojstnem dnevu. V prenovljeni različici je sodelovalo več kot 15 glasbenih ustvarjalcev, je pa malce drugačna od originala, bolj pop rockovska, so jo še opisali ustvarjalci.

Gost v studiu bo komik in voditelj Jure Godler, pogovarjali pa smo se tudi z raperjem Trkajem, ki pripravlja nov album o ljubezni. Prav ljubezen do okolja in trajnostnih rešitev je mlado oblikovalko Barbaro Sorčič pripeljala do podjetniške ideje. Predstavila nam bo kopalke iz recikliranih ribiških mrež. Kot pravi, se ne zavedamo, da je 50 odstotkov odpadkov v morju v obliki ribiških mrež. Z recikliranjem teh odpadkov se reši tudi nešteto živalskih vrst, ki se zapletajo v mreže ali mreže zamenjajo za hrano. Njena trajnostna blagovna znamka je lani prejela nagrado Elle Style Awards za najbolj trajnostni pristop.

