Godler razložil razliko med kavčem in vročim stolom Milijonarja #video

Tekmovalec Matevž iz Kranja je v oddaji priznal, da ima tremo, čeprav tega ni bilo opaziti. Pri enem od vprašanj je dejal, da na domačem kavču ne bi imel toliko pomislekov in da bi veliko hitreje izbral odgovor. Kljub temu, da je porabil nekaj več časa, pa se je vendarle odločil za en odgovor, ki se je nato izkazal tudi za pravilnega.

Voditelj mu je ob tem dejal, da je to dokaz, da je trema povsem odveč in da je najbolje, če se povsem sprosti. "Kakšna je razlika med kavčem in biti tukaj? Razlika je samo v tem, da sem jaz zraven. Mene ni pri vas doma," je dejal Godler in nasmejal tekmovalca, ki mu je odvrnil: "No, mogoče pa kdaj."

"Če imate kaj za popiti, pridem," mu je v šali odgovoril voditelj in ga nato opozoril, da naj njegovih besed ne jemlje preveč resno. Več v zgornjem videu.

