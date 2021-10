To je razlog, da se je srbski glasbenik priučil znakovnega jezika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žarko Kovačević je s svojo glasbeno zasedbo S.A.R.S po dveh letih ponovno nastopal v Ljubljani. Na festivalu FUKSI je skupina predstavila tudi najnovejšo skladbo, ki nosi naslov Volim te, govori pa o pomanjkanju dobre komunikacije med partnerjema.

"Zato smo se odločili, da bomo naredili spot, v katerem bodo besedilo izgovarjale gluhoneme osebe z znakovnim jezikom," je povedal Žarko, ki se je znakovne govorice iz tega razloga naučil tudi sam. V videospotu namreč tudi sam nastopa in uporablja znakovni jezik skupaj z gluhonemimi.

Žarko z dvema gluhonemima sodelujočima v novem videospotu zasedbe S.A.R.S. Pevec je priznal, da je to bil kar zahteven projekt, saj je bilo težko ubesediti bistvo besedila z znakovnim jezikom, ker ta ni enak knjižnemu jeziku. To jim je vzelo dobre tri tedne, ampak z rezultatom je Žarko zelo zadovoljen. "Predvsem mi veliko pomeni, da sem lahko sodeloval z gluhimi in gluhonemimi ter dobil vpogled v njihovo življenje," je odkrito priznal.

V Sloveniji je njihova najbolj priljubljena še vedno skladba Lutka iz leta 2013. "Ta pesem bo preživela vse nas," je dejal Žarko, na pripombo novinarke, da morajo kmalu ustvariti nov hit, pa je odgovoril: "Hitov ne moreš ustvariti, ko se tako odločiš. Pesem mora biti iskrena, ne narejena pod prisilo, da postane hit. Biti nam mora všeč, saj je to običajno znak, da bo všeč tudi ljudem."

