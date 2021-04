Ste že slišali za osebnega nakupovalca? To je nekdo, ki gre namesto tebe ali s teboj po nakupih, pravi Brigita Potočki, ki je ena redkih, ki v Sloveniji opravlja ta poklic. "Stranke so zadovoljne, saj takšno nakupovanje traja le eno uro ali dve, kar je veliko bolje, kot da same hodijo po trgovinah cel teden in nič ne najdejo."

Koliko boste zanjo odšteli in kaj pravzaprav počne osebni nakupovalec, ki vam med drugim pride uredit tudi domačo omaro, je raziskala novinarka Ana Raščan v zgornjem videoprispevku.

